Ставропольцам напомнили о штрафах за незаконно срубленные елки

Елочные базары развернулись в краевом центре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция напомнила жителям Ставрополья об ответственности за незаконно срубленные елки и вырубку других лесных насаждений. За самовольную вырубку нарушителям грозят серьезные штрафы и даже уголовная ответственность.

Так, за срубленную елку физическим лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам – 20 – 40 тысяч рублей, а юридическим лицам- от 300 до 400 тысяч рублей. Если при этом использовался автомобиль или другие механические средства, то техника может быть конфискована. Если сумма ущерба, причиненного лесу, превысит 5 тысяч рублей, то нарушителю может грозить не только штраф, но и срок до 7 лет лишения свободы.

- Для предупреждения самовольной вырубки и продажи лесных насаждений сотрудники полиции совместно с другими ведомствами проводят рейды по выявлению нарушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.