Глава Осетии побывал на торжественном открытии парка в Алагире

Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

К 80-летию освобождения Алагира от немецких захватчиков у Свято-Вознесенского собора открыли новый парк. Торжественную церемонию посетили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, Председатель республиканского Парламента Таймураз Тускаев, руководство Алагирского района, общественность и местные жители.

В честь памятной даты у памятника воинам, погибшим в 42-м, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шевченко зажег Вечный огонь.

Церемонию завершили возложением цветов и венков.

После мероприятия Сергей Меняйло осмотрел территорию нового парка. Благоустройство парка было проведено на грантовые средства, выигранные во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Алагир участвовал в номинации «Малый город численностью населения до 20 тыс. чел». Стоимость проекта составила 85 млн рублей, из них 50 млн – федеральные, 25 млн – республиканские и еще 10 млн рублей выделил город.

В итоге в обновленном парке уложили брусчатку, резиновое покрытие для велодорожки, установили светодиодное освещение, высадили деревья, кустарники и цветы.

Также в рамках проекта была смонтирована детская площадка, появился новый летний кинотеатр, по периметру установили 25 камер наружного наблюдения, подключили wi-fi и уличное радио. А на Комсомольской смонтировали баскетбольную площадку и зону с тренажерами. Благоустроили и три места для спокойного отдыха в виде традиционных осетинских фамильных башен.