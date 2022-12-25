За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 64 человека

На Ставрополье за прошедшие сутки с 24 на 25 декабря от коронавируса выздоровели 80 человек, а заболели – 64, в том числе четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась восьми пациентам, детей среди них не оказалось. Летальных исходов от заболевания медики не зарегистрировали.

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано еще 80 человек. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 926 человек, а полный курс иммунизации прошли 464 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.