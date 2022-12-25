Учеников 15 классов в Ставрополе перевели на дистанционное обучение из-за гриппа

Рост количества заболевших гриппом отмечен в Ставрополе, на заседании в администрации краевой столицы было обсуждено усиление работы по профилактике заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, все возрастные категории стали чаще болеть.

— По результатам лабораторных исследований клинического материала, на этой неделе продолжается активная циркуляция вирусов гриппа с превалированием вируса A (H1N1)-09 (свиной грипп). На долю вирусов гриппа пришлось 90,9% от всех положительных проб, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

На заседании прозвучало, что при входе в школы поставили обязательную проверку температуры, Если 20% учеников из класса заболевают, все сразу же уходят на дистанционное обучение. На данный момент в Ставрополе 15 классов, учащихся из дома.

На дистанционном обучении школьники находятся примерно 10 дней. Так власти хотят разорвать цепочку передачи вируса, чтобы уменьшить заболеваемость.