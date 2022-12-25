Ректор СКФУ пообщался с молодыми учеными - победителями конкурса «Студенческий стартап»

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В Ставрополе ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов пообщался с призерами престижного конкурса «Студенческий стартап», которые стали обладателями грантов в размере 1 млн рублей на развитие своих проектов в сфере инновационных изобретений.

Организатором конкурса являлся Фонд содействия инновациям в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

По словам Дмитрия Беспалова, от «уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики».

- Наука сегодня - это мощнейший драйвер всей экономики России, это основа технологического и экономического суверенитет, - добавил Беспалов.

Одним из таких проектов, с которым ознакомили молодые ученые ректора СКФУ, является инновационная пленка с внедренным индикатором свежести. Индикатор представляет собой поверхностно-модифицированный специальный гель, который лишен жидкой среды (ксерогель), способный менять свой цвет в зависимости от концентрации газообразных веществ, выделяющихся при разложении мясных продуктов.

Разработчик проекта - студентка специальности «Химия» СКФУ Полина Синюгина отметила, что по истечении срока годности мяса пленка потемнеет, что позволит потребителю судить о качестве продукта.

О своем проекте на встрече с ректором рассказал студент 2-го курса направления «Наноинженерия» Андрей Яковенко. Его проект носит название «Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур» и подтверждает возможность получать из вторичного сырья (перьев птиц) микроэлементы, которые можно использовать в качестве удобрений для растений. Целью станет, по словам молодого ученого, получить высококачественные удобрения пролонгированного действия, а также разработать технологии получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.

- Уверен, у каждого из вас большое будущее, большие перспективы! - отметил Беспалов.

В конце встречи было принято решение о проведении презентации реализованных проектов с участием индустриальных партнеров и представителей профильных ведомств.