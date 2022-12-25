В Пятигорске мошенник обманул пенсионерку на 1,1 млн рублей

К полицейским города Пятигорска обратилась 75-летняя пенсионерка, которая рассказала о телефонном мошенники, который обманул ее на 1,1 млн рублей. Потерпевшая объяснила, что ей несколько раз звонил неизвестный и предлагал помощь в защите денег от кражи. Для этого все сбережения надо было перевести на якобы безопасные счета. Жертва поддалась уловкам злоумышленника.

— Спустя время женщина попыталась получить доступ к денежным средствам, однако не смогла, поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту мошенничества в отношении пока что незиветсного возбуждено уголовное дело. Полиция Ставрополья призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами и не отправлять деньги на неизвестные счета.