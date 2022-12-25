В Ставрополе водитель-бесправник врезался в маршрутку

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 25 декабря, примерно в 10:15 на улице 50 лет ВЛКСМ водитель автомобиля «Сузуки» выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Только вот в потоке на зеленый ехали другие машины, и чтобы избежать аварии, нарушитель заехал на остановку, где врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— За рулем «Сузуки» находился 32-летний житель Ставрополя, который недавно был лишен права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, – сообщает ведомство. Травму головы и ног получил пассажир иномарки.

В отношении водителя составлен административный протокол за вождение после того, как у него забрали права. За это мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и административный арест до 15 суток. По факту аварии проводится проверка.