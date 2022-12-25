На Ставрополье в начале недели ожидается пасмурность с мокрым снегом и дождем

Фото: Ставропольский гидрометцентр

В начале предновогодней недели, с 26 декабря, на Ставрополье ожидается дождливая, но при этом дневная температура не опустится ниже +1 градуса. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.

Понедельник, 26 декабря, встретит Ставрополье температурой от -6 ночью до +6 днем, в краевой столице ожидается от -4 в ночное время до +4 в дневное время. Ветер ожидается восточный 5-10 м/с. С понедельника на территории региона ожидается небольшой дождь местами, мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые явления. В Ставрополе осадков не ожидается.

Во вторник, 27 декабря, ожидается практически аналогичная температура – в Ставрополе днем ожидается до +5, в остальном без изменений. Ветер сменит направление на южное 5-10 м/с. И в краевой столице, и в регионе ожидается дождь. По территории Ставрополья может пройти мокрый снег.