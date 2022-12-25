Ранее судимый гость украл телефон у жительницы Ставрополья

В городе Михайловске к полицейским пришла местная жительница, которая рассказала о краже своего телефона. Как пояснила потерпевшая, находившийся в гостях молодой человек выхватил у нее из рук мобильный телефон, с которым скрылся.

— Сотрудники полиции установили местонахождение и доставили в отдел полиции 21-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что хотел навредить заявительнице после ссоры. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, а в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Теперь парню грозит уголовное наказание за попытку насолить обидчице. Расследование уголовного дела продолжается, после материалы направят в суд, где решится судьба вора.