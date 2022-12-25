В Невинномысске 27-летний мужчина угнал велосипед пенсионера

К полицейским в городе Невинномысске обратился 67-летний местный житель с заявлением о краже велосипеда. По словам пенсионера, он пристегнул велосипед на замок возле одного из домов, а после возвращения не нашел имущество.

— Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что краже причастен 27-летний местный житель, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделении полиции гражданин сознался в содеянном и пояснил, что отогнал велосипед домой, разобрал и планировал продать его на запчасти. Похищенное изъято правоохранителями и после необходимых действий будет возвращено владельцу.

А вот вору грозит уголовная ответственность за кражу, уголовное дело в отношении гражданина уже возбуждено. После расследования материалы направят в суд, где решится судьба злоумышленника.