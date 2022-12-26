За время пандемии на Ставрополье от коронавируса выздоровели 237 тысяч человек

На Ставрополье за все время пандемии от коронавируса выздоровели почти 237 тысяч человек. Только за последние сутки от вируса избавились шесть человек, при этом восемь – заболели, в том числе трое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась двум пациентам, детей среди них не оказалось. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— Начинаем неделю с новых данных о ситуации с коронавирусом в крае. Всего за время пандемии выздоровели почти 237 тысяч человек. Заболеваемость не растет, летальных исходов не зарегистрировано, – сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 26 человек, а полный курс иммунизации прошли 14 человек. Получить вакцину можно в медучреждениях.