Водитель бросил раненого друга после аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья 26 декабря примерно в 2:30 ночи на 28 километре автодороги «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» водитель ВАЗ-21124 ехал со стороны станицы Зольская в направлении станицы Марьинская.

По пути автовладелец разогнал транспорт до небезопасной скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги, где автомобиль перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— С переломом ключицы 22-летний пассажир автомобиля, житель поселка Комсомолец, был госпитализирован. Водитель пока не установлен, – сообщает ведомство.

О состоянии раненого пассажира на данный момент не сообщается. Также неизвестно, расскажет ли потерпевший о нарушителе правил дорожного движения.

За оставление места аварии водителю грозит лишение прав. По факту аварии проводится проверка, которая выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.