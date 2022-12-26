На трассы Ставрополья 26 декабря опустился густой туман

Сегодня, 26 декабря, на трассы Ставрополья пришла непогода: опустился густой туман, а дороги скользкие. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, погода разгулялась на трассах «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» и «Астрахань – Элиста – Ставрополь».

— Автоинспекторы Александровского округа предупреждают о тумане и возможной скользкости. О сильном тумане также сообщают автоинспекторы Грачевского округа, – пишет ведомство.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге. Чтобы не создавать аварийные ситуации, следует быть аккуратным и осторожным во время движения по скользким дорогам в тумане.

Также напомним, что на Ставрополье в начале недели ожидается пасмурность с мокрым снегом и дождем. Пускай температура поднимется до +6 градусов, но в понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, местами по краю ожидается дождь.