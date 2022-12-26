Клубный дом «Квартет» сдал в Ставрополе «ЮгСтройИнвест»

«Квартет» располагается в знаковом месте, рядом с Владимирским собором и сквером «Молодежный». Фото: gk-usi.ru

В Ставрополе «ЮгСтройИнвест» сдал клубный дом «Квартет», построенный по новым для краевого центра стандартам. Дом выгодно отличается по комфорту и архитектурным решениям.

Утопающий в зелени двор на 27 тысяч квадратных метров благоустроен по уникальному проекту и поделен на несколько зон: здесь можно уединиться в лаунж-зоне, потренироваться на спортплощадке, а для детей обустроена просторная игровая зона.

«Квартет» для компании - проект особенный. Фото: gk-usi.ru

При этом закрытый двор и безбарьерная среда обеспечивают максимальную безопасность для самых маленьких жителей «Квартета».

Клубный дом «Квартет» - это про максимальный комфорт: просторные дизайнерские холлы, подземный паркинг с бесшумным лифтом и квартиры с собственными террасами.

Дом выгодно отличается по комфорту и архитектурным решениям. Фото: gk-usi.ru

По словам заместителя генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексея Иванова, «Квартет» для компании - проект особенный.

- Он располагается в знаковом месте, рядом с Владимирским собором и сквером «Молодежный». При строительстве мы использовали современные технологии. Впервые в Ставрополе применили вентфасады и концепцию закрытого пространства, наполненного полезными функциями. Дома в “Квартете” переменной этажности, так что во дворе будет много солнечного света, а жильцы могут любоваться прекрасными видами из окна, - отметил Алексей Иванов. - Поздравляю группу компаний “ЮгСтройИнвест” и наших новоселов со сдачей клубного дома и с наступающим Новым годом! Желаю счастья, мирного неба, благополучия!

Новоселов поздравили со сдачей клубного дома и с наступающим Новым годом. Фото: gk-usi.ru

«ЮгСтройИнвест» намерен и дальше внедрять новые стандарты архитектуры, благоустройства и комфорта в концептуальном районе «Кварталы 17/77». Новый район у сквера героев России дает мощный толчок развитию всего юго-западного района краевой столицы: в городе строятся детские сады и школы, создается инфраструктура для занятий спортом и проведения досуга, а самое главное, у тысяч жителей Ставрополя есть возможность приобрести качественное и комфортное жилье.