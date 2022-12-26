В Ессентуках зажглась главная автоснежинка курорта

В масштабном проекте приняли участие и водители соседних городов. Фото: adm-essentuki.ru

В Ессентуках 24 и 25 декабря 2022 года прошло сразу два ярких новогодних автофлешмоба. Сначала по центру городу проехала нарядная колонна машин: местные жители украсили свои личные авто гирляндами и другими праздничными элементами.

Самые креативные ессентучане получили за свои работы спонсорские призы. Фото: adm-essentuki.ru

Среди автоколонны можно было встретить даже машину Деда Мороза и других сказочных персонажей. Самые креативные ессентучане получили за свои работы спонсорские призы: за первое место - 100 литров бензина, за второе - 50 литров, а за третье - 25.

Местные жители украсили свои личные авто гирляндами и другими праздничными элементами. Фото: adm-essentuki.ru

В финальной точке маршрута водителей ждала событийная площадка. При поддержке администрации города-курорта местные жители провели второй новогодний флешмоб. Из сотни машин сформировали гигантскую сияющую снежинку. Участники автофлешмоба поздравили Ессентуки с наступающим Новым 2023 годом тематическими песнями, дружеским миганием фар и искренними улыбками.

Автофлешмоб удался! Фото: adm-essentuki.ru

К слову, в масштабном проекте приняли участие и водители соседних городов - в Ессентуки приехали гости из Пятигорска и Кисловодска.