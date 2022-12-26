СтГАУ продолжит участие в программе «Приоритет 2030»

Фото: пресс-служба СтГАу.

Ставропольский агроуниверситет успешно защитил итоги работы по реализации вузовского проекта «Агроиннополис 2030» и продолжит участвовать в программе «Приоритет 2030».

В 2022 году СтГАУ, благодаря программе, удалось: в 3,8 раз увеличить число обучающихся по программам допобразования; на 30% увеличить количество иностранных студентов и запустить три стратегических проекта - в области селекции и питомниководства плодовых и ягодных культур; селекции и генетики в животноводстве и комплексного развития сельских территорий.

В рамках реализации данных проектов вузом была освоена технология безвирусного посадочного материала – выращены порядка 9 тысяч саженцев ягодных и плодовых культур. Помимо этого, созданы три лаборатории в сфере животноводства, работа которых позволит вывести на новый качественный уровень селекционно-племенную работу края, и разработаны 11 программ переподготовки специалистов в области племенного животноводства.

Также по программе развития сельских территорий идут объемные социально-экономические состояния развития сельских территорий края. Ведется разработка стандартов качества жизни селян и социсследование уровня удовлетворенности сельского населения. Также разрабатываются турмашруты и формируется дифференцированный перечень альтернативных видов занятости на селе.

По словам врио ректора СтГАУ Владимира Ситникова, программа «Приоритет 2030» - это возможность вывести науку и образовательный процесс на новый качественный уровень.

- Благодаря проекту мы уже добились больших результатов. Тот факт, что Ставропольский ГАУ остался в программе и сохранил финансирование, свидетельствует о том, что двигаемся мы в правильном направлении. По итогам прошедшего периода немного скорректируем свою программу. Сконцентрируем усилия на наших трех стратегических направлениях. В результате планируем получить новые высокоурожайные сорта плодовых и ягодных культур, достаточный объем оздоровлённых саженцев и комплексные пакетные решения по уходу за ними для бизнеса. Животноводам дадим технологии и квалифицированных специалистов, которые позволят управлять генотипическими и фенотипическими характеристиками стада и повышать рентабельность животноводства. Для отрасли АПК будет создана геоинформационная система «Сельские территории региона» и научно обоснованная стратегия развития муниципальных округов Ставропольского края. Все усилия нашего университета сконцентрированы на том, чтобы предложить краю и отрасли АПК края решение проблем импортозамещения и подготовки грамотных специалистов, - отметил Владимир Ситников.