Ставрополец искал сожительницу, но из-за ревности убил человека

В Ипатовском округе вечером 6 октября 2022 года 47-летний обвиняемый, житель села Октябрьского, пришел к 50-летнему жителю того же села в поисках своей сожительницы. На почве ревности между мужчинами возник конфликт, обвиняемый стал избивать обидчика, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— 47-летний мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары руками по различным частям тела. Через несколько часов в домовладении мужчину обнаружил его брат, который вызвал скорую помощь, – пишет ведомство.

Медики оказали всю посильную помощь, однако спасти пострадавшего не удалось – через непродолжительное время он скончался. Злоумышленника нашли «по горячим следам». В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

На данный момент расследование дела завершено, материалы направили в суд на рассмотрение. После состоится заседание, где решится судьба ревнивого мужчины.