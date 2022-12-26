В высокогорных селениях Чеченской Республики улучшилась мобильная связь

Мобильной связью можно пользоваться частично даже на горных склонах. Фото: mts.ru

Горные селения Чеченской Республики издавна славятся своей красотой и богатой историей. Например, в селении Дарго в годы Кавказской войны до 1845 года находилась резиденция предводителя горцев имама Шамиля. А в селении Махкеты расположены музейно-исторический и ресторанный комплекс «Орлиное гнездо», построенный потомками горца Ибака, которого по легенде спас от волка орел.

В живописных и привлекательных для туристов местах улучшилось голосовое покрытие. Фото: mts.ru

И теперь в этих живописных и привлекательных для туристов местах благодаря МТС улучшилось голосовое покрытие. Для жителей и гостей Дарго, Махкеты, Джигурты доступен мобильный интернет, а мобильной связью можно пользоваться и в окрестностях сел, частично даже на горных склонах.