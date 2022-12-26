Малоподвижным гражданам в Ставрополе доступны 3,5 тысячи соцобъектов

В Ставрополе 87% социальных объектов – свыше 3,5 тысяч – оборудованы для малоподвижных граждан. В городе ведется реестр таких объектов, он насчитывает больше 4 тысяч, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— Это не только пандусы в зданиях, но и доступные дворы, игровые площадки, административные здания. Проходит ремонт и реконструкция улиц, тротуаров, скверов, дворовых территорий, детских площадок, остановок общественного транспорта, – пишет ведомство.

Всего в краевой столице проживают свыше 35 тысяч инвалидов, из которых свыше 600 передвигаются на колясках. Для таких граждан надо создавать доступную и удобную среду. Так, на перекрестках Ставрополя установили 170 звуковых сигнализаторов и планируют сделать 190 парковочных мест для инвалидов. Тем не менее работы по развитию инфраструктуры продолжаются.