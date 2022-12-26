За неделю с 19 по 25 декабря жители Ставрополья отдали 45 млн мошенникам

Жители Ставрополья за семь дней отдали мошенникам 45 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прошедшая неделя с 19 по 25 декабря принесла прибыль мошенникам в размере 45 млн рублей из кармана жителей Ставрополья. Правоохранители проводят работу по противодействию мошенничеству, однако люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Так, в ОМВД России «Андроповский» обратился 54-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. В ходе разбирательства установлено, что потерпевшему поступило несколько звонков от якобы представителя одной из инвестиционных платформ, – пишет ведомство.

Собеседник сообщил, что может помочь в торгах на бирже и сопровождать заявителя. Введенный в заблуждение гражданин перевел на указанный мошенником счет 1,5 млн рублей. Спустя время мужчина не получил дивиденды и понял, что его обманули.

В отношении пока что неизвестного возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.