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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:12

За неделю с 19 по 25 декабря жители Ставрополья отдали 45 млн мошенникам

Возбуждены уголовные дела
Данил Юрков
Жители Ставрополья за семь дней отдали мошенникам 45 млн рублей

Жители Ставрополья за семь дней отдали мошенникам 45 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прошедшая неделя с 19 по 25 декабря принесла прибыль мошенникам в размере 45 млн рублей из кармана жителей Ставрополья. Правоохранители проводят работу по противодействию мошенничеству, однако люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Так, в ОМВД России «Андроповский» обратился 54-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. В ходе разбирательства установлено, что потерпевшему поступило несколько звонков от якобы представителя одной из инвестиционных платформ, – пишет ведомство.

Собеседник сообщил, что может помочь в торгах на бирже и сопровождать заявителя. Введенный в заблуждение гражданин перевел на указанный мошенником счет 1,5 млн рублей. Спустя время мужчина не получил дивиденды и понял, что его обманули.

В отношении пока что неизвестного возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.