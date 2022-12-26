Перед Новым годом на Ставрополье проверят общественные места

На Ставрополье перед Новым годом пройдут массовые проверки мест массового скопления людей. Пускай праздник в регионе пройдет тихо и без фейерверков – органы власти отменили массовые гуляния и взрыв пиротехники, – проверка общественных мест все равно необходима.

— Все задачи по обеспечению безопасности в людных местах должны быть выполнены. В оставшиеся дни необходимо завершить обследования всех таких площадок на предмет их защищенности – не только антитеррористической, но и противопожарной, – сообщил губернатор Ставропольского края.

В Кисловодске и Ставрополе заявляли об отмене салютов и массовых гуляний, теперь же вопрос встал по-другому – органы власти отменили это на всей территории Ставрополья. Тем не менее люди сами могут купить пиротехнику и насладиться праздником.