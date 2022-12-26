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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 14:37

За неделю с 19 по 25 декабря на Ставрополье поймали 160 пьяных водителей

Самым «нетрезвым» днем стало воскресенье, 25 декабря
Данил Юрков
На Ставрополье за неделю поймали 160 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 160 пьяных водителей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за неделю с 19 по 25 декабря автоинспекторы поймали 160 пьяных водителей, из которых 19 попались в таком состоянии повторно – им грозит уголовная ответственность. Самым «нетрезвым» днем стало воскресенье, 25 декабря, когда 32 водителя были уличены в вождении в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Кисловодске в рамках рейдовых мероприятий от управления отстранен водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. 36-летний гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, прибор показал наличие более 2,4 миллиграммов этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщает ведомство.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере до 30 тысяч рублей. Другие пьяные автомобилисты также подверглись наказанию за нарушения.