За неделю с 19 по 25 декабря на Ставрополье поймали 160 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 160 пьяных водителей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за неделю с 19 по 25 декабря автоинспекторы поймали 160 пьяных водителей, из которых 19 попались в таком состоянии повторно – им грозит уголовная ответственность. Самым «нетрезвым» днем стало воскресенье, 25 декабря, когда 32 водителя были уличены в вождении в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Кисловодске в рамках рейдовых мероприятий от управления отстранен водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. 36-летний гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, прибор показал наличие более 2,4 миллиграммов этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщает ведомство.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере до 30 тысяч рублей. Другие пьяные автомобилисты также подверглись наказанию за нарушения.