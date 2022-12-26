В Ставрополе начинающая водитель сбила пешехода на переходе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 26 декабря, примерно в 13:30 на улице Голенева водитель кроссовера «Лексус-NX200» при повороте не уступила дорогу пешеходу, который переходил по пешеходному переходу. В результате машина сбила человека, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. С переломом ноги и травмой головы 45-летняя жительница города Михайловска доставлена в больницу.

— Наезд допустила 45-летняя местная жительница, стаж вождения которой составляет чуть больше двух лет. За это время она уже 23 раза была привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, – сообщает ведомство.

При этом 20 раз водитель получала штрафы за нарушение скоростного режима. В момент сегодняшней аварии женщина была трезвая. На данный момент проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.