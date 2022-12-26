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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 15:05

В Ставрополе начинающая водитель сбила пешехода на переходе

Стаж вождения автовладелицы меньше двух лет, но она уже 23 раза получала штрафы за нарушения
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 26 декабря, примерно в 13:30 на улице Голенева водитель кроссовера «Лексус-NX200» при повороте не уступила дорогу пешеходу, который переходил по пешеходному переходу. В результате машина сбила человека, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. С переломом ноги и травмой головы 45-летняя жительница города Михайловска доставлена в больницу.

— Наезд допустила 45-летняя местная жительница, стаж вождения которой составляет чуть больше двух лет. За это время она уже 23 раза была привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, – сообщает ведомство.

При этом 20 раз водитель получала штрафы за нарушение скоростного режима. В момент сегодняшней аварии женщина была трезвая. На данный момент проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.