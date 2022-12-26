Губернатор Ставрополья рекомендовал чиновникам отпраздновать Новый год дома

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров призвал чиновников отметить Новый год в домашней обстановке и не устраивать массовых гуляний. Об этом он заявил на совещании, на котором подвели итоги 2022 года.

Губернатор поблагодарил всех за работу и напомнил, что в этот раз органы власти не проводят корпоративы и отказались от запуска фейерверков на территории региона.

- Лучше всего отметить по-домашнему, в кругу семьи, - резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье перед новогодними праздниками пройдут проверки в местах массового скопления людей. Несмотря на то что праздник в регионе пройдет без массовых гуляний и фейерверков, эта мера все равно необходима.