Губернатор Ставрополья исполнит новогодние желания троих юных ставропольцев

Глава Ставрополья Владимир Владимиров и председатель краевой Думы Николай Великдань сняли несколько шаров-открыток с «Елки желаний», чтобы исполнить мечты юных жителей региона.

- О чем же мечтают ставропольские дети? Полина о поездке в дельфинарий, Кирилл о принтере, а Артем о приставке. Все желания исполню, ребята свои подарки получат, - написал в своем телеграм-канале губернатор.

Он добавил, что остальные открытки с детскими желаниями возьмут руководители органов власти, главы территорий, депутаты.

Ранее сообщалось, что глава Ставрополья призвал чиновников отметить Новый год в домашней обстановке и не устраивать массовых гуляний. Об этом он заявил на совещании, на котором подвели итоги 2022 года.