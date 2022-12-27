В СтГАУ разработали простую технологию для пищепрома

Фото: пресс-служба СтГАУ.

Ставропольские ученые биотехнологического факультета СтГАУ разработали недорогую технологию биомодификации пищевой крови, которая не требует специального оборудования и помещений. Разработка поможет предприятиям решить проблему утилизации вторичного сырья. Над проблемой переработки крови коллектив кафедры производства и переработки сельскохозяйственной продукции работал с 2017 года. Часть работ велась в тандеме с учеными Воронежского государственного университета инженерных технологий.

По словам декана биотехнологического факультета, доктора биологических наук профессора Валентина Скрипкина, работая над задачей переработки крови сельскохозяйственных животных, ученые думала сразу о нескольких проблемах.

- Пищевая промышленность использует менее 10% крови от убоя животных, причем большая ее часть идет в мясную промышленность для использования в качестве желирующего агента и натурального красителя. Второй аспект – экология. Чистая утилизация обходится предприятиям дорого, увеличивает себестоимость производства основной продукции. Третье, у 20 % населения в той или иной степени имеется железодефицитная анемия. Компоненты глубокой переработки крови могут помочь людям с недостаточным уровнем железа в организме, - пояснил Валентин Скрипкин.

О результатах работы рассказал Руслан Омаров, кандидат технических наук, доцент кафедры производства и переработки сельскохозяйственной продукции вуза. По его словам, ученые нашли способ кислотного гемолиза эритроцитов крови с использованием аскорбиновой кислоты, который позволяет сформировать у получаемого полуфабриката высокие органолептические характеристики и характеризуется высоким содержанием гемового железа.

Кроме того, ученые агроуниверситета предложили способ обработки плазмы крови, который увеличивает ее термостабильность, улучшает экстрагирующие и пенообразующие свойства. Разработка позволит расширить область использования и увеличить эффективность ее применения в пищевых системах в качестве белкового обогатителя и структурообразователя.

Внедрение новых способов рациональной переработки крови сельскохозяйственных животных не только увеличит прибыль предприятий и поддержит мясную промышленность, но и поможет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Позволит расширить ассортимент за счет выпуска новых видов продукции, объяснил врио ректора Владимир Ситников.