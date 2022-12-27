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НовостиЗдоровье27 декабря 2022 5:48

За прошедшие сутки на Ставрополье 17 человек заболели коронавирусом

Выздоровели тоже 17 человек, уровень заболеваемости на низком уровне
Данил Юрков

На Ставрополье за прошедшие сутки с 26 на 27 декабря от коронавируса выздоровели 17 человек, а заболели – 17, в том числе шесть несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась восьми пациентам, среди них оказались четверо детей Летальных исходов от заболевания медики не зарегистрировали.

— За прошедшие сутки выздоровело 17 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет., – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Наблюдение за коронавирусом на Ставрополье продолжается.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 363 человека, а полный курс иммунизации прошли 292 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.