Тяжелые травмы получил рабочий в Кисловодске из-за нарушений мастера

В октябре 2022 года в городе Кисловодске на Ставрополье 36-летний строительный мастер, по версии следствия, нарушил правила безопасности при проведении работ. Подозреваемый не проанализировал опасность обрушения края откоса траншеи при строительстве одного из корпусов санатория, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— В результате чего при уборке мусора и подготовки стены для производства наружной гидроизоляции 57-летний подсобный рабочий оказался под фрагментами камней и получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, – пишет ведомство.

На данный момент следователи собирают доказательственную базу уголовного дела в отношении мастера. Он подозревается в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.