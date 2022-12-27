На площади Ленина в Ставрополе заработала почта Деда Мороза

В Ставрополе на площади Ленина в резиденции Деда Мороза заработала волшебная почта. Бесплатно можно заполнить специальную открытку с видами зимнего города и отправить свое послание в любую точку страны. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, для этого нужно опустить послание в специальный ящик внутри резиденции волшебника.

— Написать свое сокровенное желание на Новый год или передать поздравление можно своим знакомым и близким, а также главному сказочнику – Деду Морозу. Его адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», – пишет ведомство.

Письмо дойдет до волшебника, даже если в послании будет написан только получатель – Дед Мороз. Почта обещает, что доставит обращение в Великий Устюг. Акция с бесплатными письмами работает до 30 декабря.

Также ведомство напомнило про время и даты работы резиденции Деда Мороза:

- 27-29 декабря – с 17:00 до 19:00;

- 30 декабря – с 16:00 до 18:00;

- 31 декабря – с 11:00 до 15:00;

- 2-6 января – с 11:00 до 15:00.