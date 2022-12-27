Забег обещаний пройдет 1 января в Ессентуках

Спортивные жители Ессентуков соберутся утром 1 января для традиционного забега. Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки.

В Ессентуках готовятся к Забегу обещаний. Мероприятие намечено на 1 января нового года.

Команда ILoveSuperSportKMV и ее основатель Валентин Крутиков соберут горожан и гостей курортного города, чтобы преодолеть 2023-метровую дистанцию по Курортному парку.

Все участники должны пройти предварительную регистрацию, чтобы получить «доску» для обещания.

Каждый год спортивный праздник собирает самых активных и веселых участников.