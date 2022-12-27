Только у 29% работающих ставропольцев будет новогодний корпоратив

На Ставрополье только у 29% работников пройдет новогодний корпоратив, при этом 36% опрошенных рассказали, что официального новогоднего корпоратива у них на работе не будет, ведь он изначально не планировался. Еще 17% рассчитывали на праздник с коллегами, но компания решила его отменить. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы hh.ru.

— Только 29% работающих жителей Ставропольского края в этом году повеселятся на корпоративе (в целом по России так ответили 28% сотрудников). Остальные 17% затруднились ответить, – сообщили в пресс-службе платформы.

Кроме того, 15% компаний объяснили решение желанием выплатить премии – «13-ю зарплату» – вместо того, чтобы тратиться на корпоратив. Еще 6% хотят направить эти деньги на благотворительность. Другие 13% отметили вариант «другое», написав, в частности, что отмена корпоратива была коллективным решением.

Среди жителей СКФО и Ставропольского края 81% без колебаний выбрали бы финансовый бонус, а 19% предпочли бы деньгам праздник. В целом по России премию выбрали бы 86% опрошенных, праздник – 14%.