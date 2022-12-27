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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 11:15

В Пятигорске 37-летняя женщина повторно незаконно подключилась к газопроводу

За это ей грозит уголовная ответственность
Данил Юрков

На Ставрополье в городе Пятигорске правоохранители узнали о том, что 37-летняя местная жительница повторно незаконно подключилась к газопроводу. Разрешения организации она не получала – взяла отрезок резинового шланга и металлические хомуты и подключила источник природного газа к своему дому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Полицейские также выяснили, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за это правонарушение. Решением Мирового суда города Пятигорска ей был назначен штраф в размере десять тысяч рублей, – сообщает ведомство.

Теперь дела обстоят серьезнее: возбуждено уголовное дело по признакам преступления «самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».