Под колесами иномарки вблизи Пятигорска погиб велосипедист

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Вблизи Пятигорска 26 декабря примерно в 15:30 на 6 километре дороги «СЗО города Пятигорска» водитель «Шевроле Авео» сбил неизвестного мужчину, который ехал на велосипеде. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, сбитый двигался по встречному направлению, а потом резко решил повернуть налево прямо перед автомобилем.

— С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в больницу, где спустя полтора часа скончался. Наезд допустил 40-летний житель станицы Ессентукской, который в момент ДТП был трезв, – сообщает ведомство.

Водитель оказался злостным нарушителем: за последние два года 12 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Самые частые штрафы мужчина получал за превышение скорости.

Автомобиль оказался не зарегистрирован должным образом – на владельца составлены протоколы. Также у машины не оказалось страховки.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.