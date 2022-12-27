На Ставрополье мужчина предстанет перед судом за мошенничество на 800 тысяч

В Грачевском округе Ставрополья мужчина обвиняется в мошенничестве при получении выплат на 800 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, в июне 2011 года обвиняемый с помощью третьего лица получил справку об инвалидности второй группы. Документ он принес в отделение Пенсионного Фонда России, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— На основании указанной справки мужчина, не имея в действительности заболеваний, влекущих признание его инвалидом, незаконно получал в период с 2011-2017 годов пенсию и другие социальные выплаты, положенные указанной категории граждан, – сообщает ведомство.

Об обмане узнали, когда сумма выплат стала больше 800 тысяч рублей, в отношении гражданина возбудили уголовное дело. В настоящее время уголовное дело направлено в Грачевский районный суд, где решится судьба обвиняемого.