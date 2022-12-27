Выставочный комплекс «МинводыЭКСПО» передали в собственность Ставрополья

Ставропольский край получил 100% доли в ООО «МВЦ 2012», которыми ранее владели гсударственный институт развития АО «Кавказ.РФ» и его дочерняя компания «Северо-Кавказский горный клуб». Как сообщили в пресс-службе «Кавказ.РФ», соглашение о передачи активов подписали в присутствии губернатора региона.

— Ставрополье получает еще одну точку роста для развития экономики края, важный объект, в котором будут проходить мероприятия самого разного масштаба, в том числе международного, – сообщает ведомство.

Комплекс имеет выставочный зал на 4,5 тысячи посетителей, конгресс-центр с конференц-залами, пресс центром, переговорной, офисными помещениями и мини-отелем и даже парковку на 1,7 тысячи машин. Теперь за этим всем следит правительство Ставрополья.

В пресс-службе «Кавказ.РФ» отметили, что Ставрополью необходима такая площадка для развития не только региона, но и Северного Кавказа. Остается только наблюдать за реализацией комплекса.