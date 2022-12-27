В Ессентуках завершаются работы на Суворовском шоссе

На Суворовском шоссе почти завершены работы. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков.

В Ессентуках в завершающей стадии находятся работы на Суворовском шоссе. О ходе реализации проекта рассказал глава курорта Александр Некристов.

Так, здесь обустроили не только четырехполосную магистраль, но и создали пешеходную инфраструктуру. По двум сторонам шоссе появились тротуары с плиточным покрытием.

- Степень готовности Суворовского шоссе 99%, остались небольшие штрихи – это дорожная разметка, которая сейчас наносится, установка остановочных павильонов и плиточные работы на пешеходных спусках. В остальном дорога готова, - сообщил Некристов.

Суворовское шоссе, протяженностью в 2 километра 395 метров, проходит вдоль основных точек притяжения курорта, аэродрома и школы зимних видов спорта «Наследие».

Работы велись в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» госпрограммы Ставропольского края «Развитие транспортной системы».