С опережением графика идет строительство новой школы в Ессентуках

Школу откроют в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков.

Строительство новой школы в микрорайоне Северный в Ессентуках идет с опережением графика. На объекте ежедневно трудятся порядка ста специалистов, выполняя несколько видов работ.

К реализации масштабного проекта приступили этим летом. На данный момент важный для города объект готов на 30%.

По словам главы курортного города Александра Некристова, работы идут с небольшим опережением. Ввести школу в эксплуатацию планируют уже в следующем году.

- Планируется сделать здесь несколько специализированных направлений - первое направление - школа с углубленным изучением физико-математических наук, и второе направление которое будет реализовано поскольку школа очень большая здесь будут размещены спортивные классы. Здесь будет школа зимних видов спорта и школа плавания, - рассказал Александр Некристов.

По проекту в школе предусмотрены современные учебные кабинеты, актовый зал, библиотека, два спортзала, большой и малый бассейны. Общая площадь учебного пространства составит почти 19 тысяч квадратных метров.