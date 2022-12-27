На Ставрополье 20-летний парень украл кошелек женщины

В Георгиевске на Ставрополье к правоохранителям обратилась 52-летняя местная жительница, которая сообщила о краже кошелька с деньгами. По словам заявительницы, пропажу она заметила после похода в магазин. Полицейские взялись за дело.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастен 20-летний житель станицы Лысогорской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Парня доставили в отделение полиции, где он сознался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что нашел кошелек на кассе. Только вот вместо попытки вернуть потерю хозяйке, он решил потратить все деньги на себя.

Злоумышленник потратил все 20 тысяч, которые лежали в кошельке. В отношении парня возбуждено уголовное дело по факту кражи. После расследования материалы передадут в суд, где решится дальнейшая судьба парня.