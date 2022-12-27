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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 14:52

Пьяный 65-летний водитель на Ставрополье залез на крышу машину после остановки

Автоинспекторы остановили медленно двигающийся автомобиль, но владелец не захотел садиться в патрульную машину
Данил Юрков

В Предгорном округе Ставрополья во время патрулирования автоинспекторы заметили автомобиль, который медленно двигался по обочине. Сотрудники остановили транспорт, за рулем которого сидел 65-летний житель Курского округа с признаками опьянения.

— Покинув водительское сидение, водитель залез на крышу своей машины, повредив ее, но потом все же спустился и сел в патрульный автомобиль для составления административного материала, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

От теста на алкоголь водитель отказался, за что в отношении него составлен административный протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф до 30 тысяч рублей.

Также напомним, что за прошедшую неделю на Ставрополье поймали 160 пьяных водителей. При 19 из них попались в таком состоянии повторно, за что им грозит уголовная ответственность.