Почти 450 ставропольских детей-сирот обеспечат жильем в 2023 году

Во вторник, 27 декабря, в формате ВКС состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО Юрии Чайке.

На заседании рассмотрели вопросы реализации в текущем году нацпроектов в субъектах СКФО.

В частности, речь шла об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что в 2022 году 60 детей-сирот в регионе получили жилищные сертификаты.

52 из них уже приобрели жилье в собственность, еще 8 завершают юридическое оформление сделок.

В 2023 году планируется предоставить вдвое больше таких сертификатов – 120.

- Всего в будущем году рассчитываем обеспечить жильем порядка 450 детей-сирот, - добавил глава Ставрополья.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина в Ставрополе заработала почта Деда Мороза.

Каждый желающий может бесплатно заполнить специальную открытку с видами зимнего города и отправить свое послание в любую точку страны.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, послание необходимо опустить в специальный ящик, который находится в резиденции волшебника.