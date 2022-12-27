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НовостиОбщество27 декабря 2022 18:57

Глава Невинномысска назвал Владимира Соловьева мудаком после скандала с выплатами

Михаил Миненков потребовал от телеведущего извинений
Инна МОРОЗОВА

Мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в своем телеграм-канале ролик, в котором обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву.

- Соловьев - ты мудак. Из-за тебя перестал смотреть телеканал «Россия», - заявил градоначальник.

Он добавил, что записал видео давно и передал Соловьеву через его помощников, но «все безрезультатно».

Поводом для видеообращения послужил недавний скандал. Теле- и радиоведущий раскритиковал министра труда и социальной защиты населения Ставрополья Елену Мамонтову. При этом он не стеснялся в выражениях.

Владимир Соловьев обвинил министра в том, что родные одного из погибших добровольцев не смогла получить положенные выплаты.

- Извинись перед женщиной, пиараст ты конченный, ничего святого у тебя, не разрывай страну! – написал Михаил Миненков.

Он подчеркнул, что Елена Мамонтова – «порядочная и милосердная женщина, которая находится на своем месте». Мэр Невинномысска потребовал от телеведущего извиниться перед министром и перед всеми жителями Ставрополья.