За прошедшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 50 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 27 на 28 декабря от коронавируса выздоровели 117 человек, а заболели – 50, среди которых трое детей. Госпитализация понадобилась 12 пациентам, в том числе одному несовершеннолетнему. Тем не менее медики уже длительное время не регистрируют летальные исходы от заболевания.

— За минувший день из-под наблюдения врачей выписаны еще 117 человек. Заболеваемость остается на минимальных отметках. Летальных исходов зарегистрировано не было, – сообщает губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях. Наблюдение за коронавирусом продолжается.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили 1257 человек, а полный курс иммунизации прошли 695 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.