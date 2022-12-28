На трассах Ставрополья 28 декабря пошел снег с дождем

Трассы Ставрополья сегодня, 28 декабря, могут стать скользкими из-за снега с дождем. На данный момент на дороге «Минеральные Воды - Кисловодск», как сообщают автоинспекторы, разгулялась непогода.

— Автоинспекторы сообщают, что идет дождь и мокрый снег. Перепады температуры могут привести к скользкости проезжей части, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителей просят быть аккуратными на дороге, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Скользкая и мокрая дорога увеличивают тормозной путь, поэтому следует сбавить скорость и осторожно подъезжать к перекресткам и пешеходным переходам. Также следует держать дистанцию между автомобилями.

Опасность на дорогах может появиться и из-за пьяных водителей. Так, автоинспекторы на Ставрополье заметили медленно двигающийся по обочине автомобиль. После остановки 65-летний водитель с признаками опьянения вместо того, чтобы сесть в патрульную машину, залез на крышу своего транспорта.