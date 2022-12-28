На минприроды Ставрополья и администрацию Кочубеевского округа возбудили два уголовных дела

На Ставрополье должностные лица администрации и минпророды рискуют оказаться на скамье подсудимых за допущение порчи почвы на 48,8 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кочубеевском округе Ставрополья прокуратура и УФСБ России по региону провели проверку исполнения законодательства в области использования и охраны недр земли. Оказалось, что в 2014 году минприроды и должностные лица администрации муниципалитета выдали коммерческой организации лицензию на добычу песчано-гравийной смеси на Приозерном участке.

Только вот проверка совместно с Россельхознадзором показала, что на участке находился плодородный слой земли, который хорошо бы использовать для сельского хозяйства, а не для добычи. Организация уничтожила почву и нанесла вред окружающей среде на 48,8 млрд рублей.

— В связи с этим в июле текущего года по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также установлено, что вопреки требованиям законодательства минприроды и должностными лицами администрации Кочубеевского округа не были приняты меры по недопущению таких тяжких последствий для окружающей среды.

По итогу было возбуждено еще два уголовных дела по части 1.1 статьи 293 УК РФ – халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. Вопросы устранения выявленных нарушений и расследование уголовных дел контролирует краевая прокуратура.

Ранее сообщалось о проверках, связанных с уничтожением плодородных почв. Подозреваемых братьев, один из которых является гендиректором ООО, задержали. Пресс-служба СУ СК России подтвердила, что в отношении граждан также возбуждены уголовные дела.

— В отношении работников фирмы, осуществлявшей добычу валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке Кочубеевского района, в июле текущего года следователями СК России также возбуждено уголовное дело, – сообщает ведомство. Они рискуют оказаться за решеткой за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.