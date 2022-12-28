Четырехлетний ребенок отравился угарным газом в пожаре на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Минеральных водах на Ставрополье проводится проверка после пожара в многоэтажном доме на улице Московской. Возгорание произошло сегодня, 28 декабря. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в настоящее время пожар локализован.

— Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, – сообщает ведомство.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, а также рассматривается принятие процессуального решения по данному вопросу. К делу подключились следователи, которые приехали на место происшествия и опросили очевидцев.

Как сообщили в прокуратуре, в пожаре пострадал четырехлетний ребенок, на данный момент он находится в больнице. Его состояние не уточняется. Проверки продолжаются, после них будет есть вероятность возбуждения дел – уголовных и административных.