На Ставрополье 18-летний наркозакладчик пытался сбыть 700 граммов мефедрона

В Буденновском округе Ставрополья оперативники получили информацию о жители соседнего региона, который, вероятно, попытается сбыть наркотики. Информация подтвердилась: сотрудники полиции задержали 18-летнего парня, который оставлял «закладку» на одной из улиц Буденновска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у гражданина человека 33 свертка с порошкообразным веществом, а по месту временного проживания в городе Пятигорске – еще 186 свертков, а также весы, упаковочные материалы и магниты, – сообщает ведомство.

Исследование подтвердило, что вещества внутри свертков – наркотик мефедрон общей массой свыше 700 граммов. Задержанный пояснил, что купил вещества в интернете с целью дальнейшего сбыта на территории Ставрополья.

Однако теперь вместо сбыта наркотиков парень рискует оказаться за решеткой за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, после расследование материалы направят в суд, где решится судьба наркозакладчика.