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НовостиЭкономика28 декабря 2022 12:24

Минпромторг России выиграл суд на 384 млн рублей у Ставропольского края

Столько региону выделили в качестве федеральной субсидии на строительство технопарка в Буденновске
Данил Юрков

В Арбитражном суде Ставропольского края закончился судебный процесс министерства промышленности и торговли Российской Федерации и правительства Ставропольского края по поводу выделенной в 2016-2017 годах субсидии на строительство технопарка в Буденновске. Всего регион должен вернуть в федеральную казну 384,2 млн рублей.

Поводом для иска, который подали в июле 2022 года, стало не достижение регионом оговоренных показателей, а именно площади технопарка, количества рабочих мест и выручки компаний-резидентов – их количество, к слову, не соответствовало плану. На этой почве начались судебные тяжбы.

В итоге Арбитражный суд рассмотрел предъявленное Минпромторгом требование к правительству Ставрополья и постановил взыскать всю сумму субсидии из краевого бюджета обратно в федеральный. Правда, решение еще не вступило в законную силу – правительство региона все еще может обжаловать решение суда.