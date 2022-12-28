Госавтоинспекция Ставрополья призвала водителей быть осторожнее на дороге из-за непогоды

В ближайшие сутки на территории Ставропольского края ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают о дожде и тумане. Днем будет нулевая температура, а ночью минусовая. Из-за этого возможно обледенение проезжей части.

Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует водителям снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Водителям фур рекомендуется по возможности не отправляться в поездку ночью.

Ранее сообщалось, что на автомобильных дорогах Ставропольского края в среду, 28 декабря, пошел снег с дождем.

Дорога может быть скользкой.