Госавтоинспекция Ставрополья призвала водителей быть осторожнее на дороге из-за непогоды

В ближайшие сутки на территории Ставропольского края ожидается ухудшение погодных условий.
Синоптики предупреждают о дожде и тумане. Днем будет нулевая температура, а ночью минусовая. Из-за этого возможно обледенение проезжей части.
Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует водителям снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
Водителям фур рекомендуется по возможности не отправляться в поездку ночью.
Ранее сообщалось, что на автомобильных дорогах Ставропольского края в среду, 28 декабря, пошел снег с дождем.
Дорога может быть скользкой.