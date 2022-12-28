В Ставрополе осудили бывшего начальника угрозыска за организацию занятий проституцией

Промышленный суд Ставрополя вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, а также еще 20 фигурантам по делу об организации борделя.

В 2015 году заместитель начальника управления - начальник отдела №1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергей Рубежной создал преступное сообщество по организацию занятием проституцией. Бизнес приносил ему доход в размере 1 млн рублей в месяц.

Также в преступное сообщество входил другой сотрудник правоохранительных органов - оперуполномоченный по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела №3 управления уголовного розыска ГУ МВД Ставрополья Геннадий Симков.

Всего им удалось заработать более 39 млн рублей.

Суд приговорил Сергея Рубежного к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Геннадий Симков получил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Остальным участникам банды назначено наказание от 3,5 до 9 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что таксист-частник на Ставрополье ограбил пассажира и стал фигурантом уголовного дела.