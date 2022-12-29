За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 64 человека

На Ставрополье за прошедшие сутки с 28 на 29 декабря от коронавируса выздоровели 69 человек, а заболели – 64, в том числе трое детей. Госпитализация понадобилась 16 пациентам, несовершеннолетних среди них не оказалось. Медики вновь не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболеваемости.

— За прошедшие сутки выздоровело 69 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях. Наблюдение за ситуацией с коронавирусом на Ставрополье продолжается.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1193 человека, а полный курс иммунизации прошли 752 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.